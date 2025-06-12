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12 июня 2025, 19:29

В Полтаве коммунальщики заблокировали авто мусорными баками

12 июня 2025, 19:29
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фото: скриншот с видео
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В Полтаве коммунальщики нестандартно отреагировали на водителя, который систематически парковался у мусорных контейнеров, усложняя работу спецтехники. На этот раз они решили действовать решительно – авто нарушителя заблокировали с обеих сторон самыми мусорными баками

Соответствующее видео быстро разлетелось соцсетями, передает RegioNews.

Инцидент произошел возле одного из жилых домов.

Жители жаловались, что из-за такой парковки мусоровозы не могли вывезти отходы. Похоже, терпение лопнуло и коммунальщикам.

Напомним, в Киеве мужчина разбил банкомат. Он хотел проверить состояние собственного счета и, увидев, что средств там нет, решил "отомстить банку".

Ранее другой киевлянин также попал в неприятности из-за эмоций. Мужчина поджег автомобиль своего босса на парковке. Оказалось, что это была месть за увольнение.

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