В Полтаве коммунальщики заблокировали авто мусорными баками

фото: скриншот с видео

В Полтаве коммунальщики нестандартно отреагировали на водителя, который систематически парковался у мусорных контейнеров, усложняя работу спецтехники. На этот раз они решили действовать решительно – авто нарушителя заблокировали с обеих сторон самыми мусорными баками

Соответствующее видео быстро разлетелось соцсетями, передает RegioNews.

Инцидент произошел возле одного из жилых домов.

Жители жаловались, что из-за такой парковки мусоровозы не могли вывезти отходы. Похоже, терпение лопнуло и коммунальщикам.

Напомним, в Киеве мужчина разбил банкомат. Он хотел проверить состояние собственного счета и, увидев, что средств там нет, решил "отомстить банку".

Ранее другой киевлянин также попал в неприятности из-за эмоций. Мужчина поджег автомобиль своего босса на парковке. Оказалось, что это была месть за увольнение.