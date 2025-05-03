Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулись представники служби безпеки одного з банків. Вони повідомили, що вночі на вулиці Вересневій невідома особа бетонним блоком та палицею пошкодила банкомат та зникла в невідомому напрямку. При цьому гроші ця людина не вкрала.

Правоохоронці знайшли причетного. Ним виявився раніше судимий 31-річний киянин.

Чоловік пояснив, що він хотів перевірити стан власного рахунку. Проте коли він побачив, що коштів там немає, він вирішив "помститися банку" та розбив банкомат. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в березні інший киянин також потрапив у неприємності через емоції. Чоловік підпалив автомобіль свого боса на паркувальному майданчику. Виявилось, що це була помста за звільнення. Тепер йому загрожує дещо гірше — позбавлення волі до 10 років.