На Полтавщині п'яний чоловік з електропилою влаштував погром у магазині

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Обурений цінами на овочі та фрукти, чоловік увімкнув принесену з собою акумуляторну ланцюгову пилу та почав пиляти дерев'яні ящики на стелажах

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 19 квітня в Миргороді. У місцевому магазині чоловік у стані алкогольного сп'яніння, обурившись цінами на овочі та фрукти, витягнув принесену з собою акумуляторну ланцюгову пилу та почав пиляти дерев'яні ящики на торговому стелажі.

Порушника зупинив інший покупець, який відібрав у нього інструмент і утримував до прибуття поліції.

На суді чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся, відшкодував завдану шкоду й погодився на спрощений розгляд справи без своєї участі.

22 травня суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 грн. Обтяжуючою обставиною стало алкогольне сп’яніння, пом’якшуючими — щире каяття, активне сприяння слідству та компенсація шкоди.

Відомо, що з лютого 2025 року обвинувачений проходить військову службу за мобілізацією в складі мінометної батареї. За місцем служби характеризується посередньо.

Нагадаємо, у Рівному правоохоронці затримали 18-річного юнака, який пограбував музичний магазин, щоб погасити кредит.