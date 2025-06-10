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10 червня 2025, 21:20

В Україні викрили "бізнесменів", які намагалися продавати трофейну зброю

10 червня 2025, 21:20
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фото: СБУ
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Правоохоронці затримали шістьох ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж зброї у чотирьох регіонах України

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Фігуранти намагалися продати російські автомати, снайперські гвинтівки, гранатомети та вибухівку.

Так, у Київській області затримали двох фігурантів, які вивозили зброю з місць колишніх боїв у столичному регіоні, а потім підшукували клієнтів серед кримінальних кіл.

Також співробітники СБУ спільно з ДБР затримали правоохоронця, який через свої зв’язки у фронтових районах вивозив трофейну зброю до Дніпра. Потім знайомий посадовця через пошту відправляв замовникам розукомплектовані засоби ураження під виглядом посилок з побутовою технікою.

На Житомирщині затримали ще одного ділка, який вивіз з Харківського напрямку снайперську гвинтівку російського зразка. Зловмисник сховав її у схрон на лісовому масиві та намагався продати.

На Закарпатті викрили на торгівлі зброєю 45-річного мешканця Мукачівського району. За матеріалами СБУ, він облаштував у лісосмузі схованку з вибухівкою та гранатометами і підшукував покупців.

Усім затриманим фігурантам вже повідомили про підозру.

"Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Донеччині викрили правоохоронця, який торгував трофейною зброєю.

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трофейна зброя зброя торговля СБУ затримання підозра ДБР Нацполіція
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