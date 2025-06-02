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02 червня 2025, 14:27

Подарували на день народження: нетверезий киянин гуляв містом із боєприпасами

02 червня 2025, 14:27
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фото: Національна поліція
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У Деснянському районі Києва поліцейські затримали 39-річного місцевого мешканця, який у стані алкогольного сп'яніння ніс із собою більше 120 набоїв та п'ять гранат

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Братиславській.

Чоловік переносив металевий контейнер зеленого кольору, у якому правоохоронці знайшли боєприпаси. За словами затриманого, він отримав їх як "подарунок" від товариша на день народження.

Під час документування злочину слідчо-оперативна група та вибухотехніки вилучили 123 набої різного калібру, корпуси гранат та підривачі.

Боєприпаси направлено на експертизу.

Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині правоохоронці вилучили у жителя Болграда 4 ручні гранати та 30 набоїв до автомата Калишникова, які чоловік незаконно зберігав для збуту і частину яких встиг продати.

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