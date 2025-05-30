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На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який незаконно торгував зброєю. Він робив це через інтернет-оголошення

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині викрили 51-річного жителя Одеської області, який організував незаконний продаж вогнепальної зброї на території Нікопольського району. Йому вже повідомили про підозру ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За даними слідства, чоловік публікував в інтернеті оголошення та пропонував купити пістолети. Торгівля відбувалась онлайн, а відправляв "товар" клієнтам він через пошту. Вартість одного пістолета була понад 8 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Донеччині затримали правоохоронця, який торгував трофейною зброєю. До "бізнесу" він залучив свого знайомого. Здебільшого це була зброя радянського зразка, а ціна "товару" була від 50 тисяч гривень і вище.