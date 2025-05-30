00:06  30 травня
Елітне авто за понад 2,7 млн гривень: в Україну намагались незаконно ввезти Lamborghini
08:20  30 травня
"Тур" до Придністров’я за $10 000: одесит організував втечу ухилянтів за кордон
05:05  30 травня
У Харкові п'яний військовий стріляв у підлітків, почувши слово "ТЦК"
UA | RU
UA | RU
30 травня 2025, 14:45

Влаштував онлайн-бізнес на зброї: на Дніпропетровщині викрили чоловіка, який заробляв на пістолетах

30 травня 2025, 14:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який незаконно торгував зброєю. Він робив це через інтернет-оголошення

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині викрили 51-річного жителя Одеської області, який організував незаконний продаж вогнепальної зброї на території Нікопольського району. Йому вже повідомили про підозру ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За даними слідства, чоловік публікував в інтернеті оголошення та пропонував купити пістолети. Торгівля відбувалась онлайн, а відправляв "товар" клієнтам він через пошту. Вартість одного пістолета була понад 8 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Донеччині затримали правоохоронця, який торгував трофейною зброєю. До "бізнесу" він залучив свого знайомого. Здебільшого це була зброя радянського зразка, а ціна "товару" була від 50 тисяч гривень і вище.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
торгівля зброєю
На Одещині поліцейські затримали двох чоловіків, які торгували гранатами
22 травня 2025, 09:48
На Харківщині затримали чоловіка, який торгував боєприпасами серед місцевих жителів
18 квітня 2025, 17:42
Продавав гранати та набої: на Волині викрили торговця боєприпасами
16 квітня 2025, 01:35
Всі новини »
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
6000 доларів за непридатність до військової служби: жителя Тернополя судитимуть за організацію незаконної схеми
30 травня 2025, 15:11
Сів п'яним за кермо і потрапив в аварію: на Волині отримав вирок водій за смертельне ДТП
30 травня 2025, 14:10
"Не мав з ким спілкуватися": у Харкові отримав термін рецидивіст, який переписувався з російською розвідкою
30 травня 2025, 13:45
Окупанти обстріляли Херсон та область: 2 людини загинули, 3 поранені
30 травня 2025, 13:30
Державна зрада: у Харкові військового відправили за ґрати
30 травня 2025, 13:19
Ракетний удар по фермі на Миколаївщині: в ОВА розповіли про стан постраждалих
30 травня 2025, 12:50
Більше не 1 червня: в Україні офіційно перенесли День захисту дітей
30 травня 2025, 12:23
За добу Сили оборони ліквідували понад 1100 росіян, — Генштаб
30 травня 2025, 12:11
Держава розгорнула широку мережу мобільних аптек: подробиці
30 травня 2025, 11:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »