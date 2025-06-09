Загадкова смерть на Полтавщині: поліція встановлює особу загиблої

фото: Поліція Полтавської області

У Лубенському районі Полтавщини правоохоронці розслідують обставини смерті жінки, тіло якої виявили зранку в неділю, 8 червня

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що на місце події прибула слідчо-оперативна група, криміналісти та судово-медичний експерт.

Попередній огляд не виявив ознак насильницької смерті. Для встановлення точної причини тіло направили на судово-медичну експертизу.

Поліція намагається встановити особу загиблої. Жінці на вигляд близько 40 років, середньої статури. Була одягнена у білу футболку з чорними візерунками, світло-блакитні штани з білими смужками та блакитні капці.

Правоохоронці просять усіх, хто має будь-яку інформацію про особу жінки, зателефонувати на 102.

Нагадаємо, нещодавно в Хмельницькій області рятувальники знайшли тіло 25-річного чоловіка. Загиблого дістали з води та передали поліції для з’ясування обставин трагедії.