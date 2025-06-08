Фото: Нацполіція

На Харківщині чоловік йшов біля колій, і його збила електричка. Машиніст намагався уникнути аварії

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент 8 червня близько 9:45 в селищі Покотилівка. Пасажирська електричка, виїжджаючи із-за повороту, наїхала на чоловіка, який йшов близько до колій та не реагував на звукові сигнали. Машиніст застосував екстрене гальмування, але, на жаль, це не допомогло.

51-річного постраждалого з травмами доставили до реанімації. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині вантажний електропотяг наїхав на чоловіка, який знаходився на залізничній колії. Внаслідок цього потерпілий помер на місці.