На Харківщині електричка збила чоловіка
На Харківщині чоловік йшов біля колій, і його збила електричка. Машиніст намагався уникнути аварії
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Інцидент 8 червня близько 9:45 в селищі Покотилівка. Пасажирська електричка, виїжджаючи із-за повороту, наїхала на чоловіка, який йшов близько до колій та не реагував на звукові сигнали. Машиніст застосував екстрене гальмування, але, на жаль, це не допомогло.
51-річного постраждалого з травмами доставили до реанімації. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині вантажний електропотяг наїхав на чоловіка, який знаходився на залізничній колії. Внаслідок цього потерпілий помер на місці.
На Полтавщині пенсіонерка пішла з дому і не повернулась: поліція знайшла тіло жінкиВсі новини »
04 червня 2025, 17:45У Тернополі на пішохідному переході на смерть збили 32-річного чоловіка
03 червня 2025, 10:52На Буковині чоловік спустився в сусідський колодязь і помер: деталі трагедії
31 травня 2025, 18:00
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та важкою артилерією: є постраждалі
08 червня 2025, 20:15На Вінниччині на базі відпочинку потонула людина
08 червня 2025, 19:20На Вінниччині у ДТП загинув 18-річний хлопець
08 червня 2025, 18:55Смертельна ДТП на Полтавщині: водій скутера загинув на місці
08 червня 2025, 18:35Ризик для урядових будівель: Путін ще не помстився за "Павутину" - Reuters
08 червня 2025, 17:20Синоптики попередили українців про грози та спеку 9 червня
08 червня 2025, 16:45Вбивство родини українського військового в Бельгії: у злочині зізнався 16-річний син убитої
08 червня 2025, 15:45Всі вже встигли охудіти від історії з чернівецьким ТЦК?
08 червня 2025, 15:10На Київщині в ДТП постраждав неповнолітній
08 червня 2025, 14:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі блоги »