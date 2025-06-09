25-річного чоловіка дістали з води

Рятувальники знайшли тіло 25-річного чоловіка. Загиблого дістали з води та передали поліції для з’ясування обставин трагедії

На Хмельниччині, в селі Мислятин Ізяславської громади, рятувальники знайшли тіло чоловіка, який зник під час купання.

Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Головне управління ДСНС у Хмельницькій області.

Сигнал про ймовірне утоплення надійшов до Служби порятунку "101" о 13 годині 14 хвилин від працівників поліції.

На місце одразу виїхали рятувальники. Вони використали човен, щоб обстежити акваторію річки Горинь. Під час пошуків тіло 25-річного чоловіка вдалося дістати з води. Його передали співробітникам правоохоронних органів для проведення необхідних слідчих дій.

Причини трагедії наразі з’ясовують.

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Рятувальники вкотре закликають громадян бути обережними під час відпочинку біля водойм. Недотримання правил безпеки може мати трагічні наслідки. Не забувайте про власну безпеку і дбайте про життя оточуючих.

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