11:26  09 червня
Вибухи на Полтавщині: в ОВА попередили про роботу саперів
10:51  09 червня
На Полтавщині п'яний чоловік з електропилою влаштував погром у магазині
22:00  08 червня
У Львові загорівся житловий будинок: загинув чоловік
UA | RU
UA | RU
09 червня 2025, 11:19

Рятувальники знайшли тіло чоловіка у річці Горинь на Хмельниччині – ДСНС

09 червня 2025, 11:19
Читайте также на русском языке
25-річного чоловіка дістали з води
Читайте также
на русском языке

Рятувальники знайшли тіло 25-річного чоловіка. Загиблого дістали з води та передали поліції для з’ясування обставин трагедії

На Хмельниччині, в селі Мислятин Ізяславської громади, рятувальники знайшли тіло чоловіка, який зник під час купання.

Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Головне управління ДСНС у Хмельницькій області.

Сигнал про ймовірне утоплення надійшов до Служби порятунку "101" о 13 годині 14 хвилин від працівників поліції.

На місце одразу виїхали рятувальники. Вони використали човен, щоб обстежити акваторію річки Горинь. Під час пошуків тіло 25-річного чоловіка вдалося дістати з води. Його передали співробітникам правоохоронних органів для проведення необхідних слідчих дій.

Причини трагедії наразі з’ясовують.

Масштабна атака РФ: ППО збила понад 270 Shahed та десятки ракет

Рятувальники вкотре закликають громадян бути обережними під час відпочинку біля водойм. Недотримання правил безпеки може мати трагічні наслідки. Не забувайте про власну безпеку і дбайте про життя оточуючих.

Раніше ми повідомляли про те, що на Полтавщині п'яний чоловік з електропилою влаштував погром у магазині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вода смерть
На Вінниччині на базі відпочинку потонула людина
08 червня 2025, 19:20
На Буковині чоловік спустився в сусідський колодязь і помер: деталі трагедії
31 травня 2025, 18:00
У 48 років помер народний депутат зі "Слуги народу"
28 травня 2025, 15:56
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
Удар КАБами по Запоріжжю: з'явилися фото та відео з місця атаки
09 червня 2025, 11:36
Масштабна атака РФ: ППО збила понад 270 Shahed та десятки ракет
09 червня 2025, 11:26
Вибухи на Полтавщині: в ОВА попередили про роботу саперів
09 червня 2025, 11:26
Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджені будинки, поранена жінка
09 червня 2025, 11:05
На Полтавщині п'яний чоловік з електропилою влаштував погром у магазині
09 червня 2025, 10:51
Відповідь на удари по стратегічних аеродромах: РФ проведе "велике засідання Ради безпеки"
09 червня 2025, 10:50
На Сумщині росіяни поранили 9 людей, серед них – вагітна жінка
09 червня 2025, 10:39
На Полтавщині уламки ворожого безпілотника пошкодили ЛЕП
09 червня 2025, 10:19
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 9 червня
09 червня 2025, 09:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »