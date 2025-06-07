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07 червня 2025, 16:42

На Полтавщині жінка напала на військового: як її покарав суд

07 червня 2025, 16:42
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Карлівському районному суді оголосили вирок 37-річній жінці, яка напала на військовослужбовця ТЦК та СП

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався, у вересні минулого року.

Під час перевірки облікових даних її цивільного чоловіка, жінка поводилася агресивно, вдарила військовослужбовця по обличчю, спричинивши легке тілесне ушкодження.

Правоохоронці кваліфікували її дії як умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень службовій особі під час виконання службових обов'язків.

Під час судового засідання жінка визнала свою провину, однак не розкаялася. Вона пояснила, що на емоціях вдарила військового один раз, адже її сина мобілізували і відправили на передову.

Суд призначив покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування цього строку з іспитовим строком у півтора року.

Протягом цього часу жінка має регулярно з'являтися на реєстрацію до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи і не виїжджати за кордон без дозволу.

Також вона зобов'язана публічно попросити вибачення у потерпілого військовослужбовця.

Нагадаємо, у Бельгії 6 червня вбили сім'ю українського військового, загинула 46-річна жінка та 6-річна донька.

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