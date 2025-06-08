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08 червня 2025, 20:45

На Полтавщині легковик зіткнувся з вантажівкою - є постраждалі

08 червня 2025, 20:45
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Фото: Нацполіція
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На Полтавщині вантажівка та іномарка зіткнулись. Внаслідок ДТП постраждали пасажири легковика

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 6 червня близько 18:30 на автодорозі "М-31" Кобеляки-Решетилівка Полтавського району. 43-річний водій Doblo зіткнувся з 54-річним водієм вантажівки DAF. Внаслідок ДТП отримали травми 40-річний та 13--річний пасажири легковика.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині в ДТП загинув 18-річний водій. Його 17-річного пасажира госпіталізували медики.

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