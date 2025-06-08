На Полтавщине легковушка столкнулась с грузовиком - есть пострадавшие
В Полтавской области грузовик и иномарка столкнулись. В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Авария произошла 6 июня около 18:30 на автодороге "М-31" Кобеляки-Решетиловка Полтавского района. 43-летний водитель Doblo столкнулся с 54-летним водителем грузовика DAF. В результате ДТП получили травмы 40-летний и 13-летний пассажиры легковушки.
"По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевший средней степени тяжести телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины", - сообщили Уголовный кодекс Украины.
Напомним, ранее в Винницкой области в ДТП погиб 18-летний водитель . Его 17-летний пассажир госпитализирован медиками.