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08 июня 2025, 20:45

На Полтавщине легковушка столкнулась с грузовиком - есть пострадавшие

08 июня 2025, 20:45
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Фото: Нацполиция
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В Полтавской области грузовик и иномарка столкнулись. В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Авария произошла 6 июня около 18:30 на автодороге "М-31" Кобеляки-Решетиловка Полтавского района. 43-летний водитель Doblo столкнулся с 54-летним водителем грузовика DAF. В результате ДТП получили травмы 40-летний и 13-летний пассажиры легковушки.

"По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевший средней степени тяжести телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины", - сообщили Уголовный кодекс Украины.

Напомним, ранее в Винницкой области в ДТП погиб 18-летний водитель . Его 17-летний пассажир госпитализирован медиками.

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