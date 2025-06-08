Фото: Нацполиция

В Полтавской области произошла авария со скутером. Водитель врезался в дерево

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Авария произошла 7 июня около 15:00 в селе Новоореховка Миргородского района. 28-летний водитель скутера KANUNI выехал за пределы проезжей части дороги и допустил столкновение с деревом. К сожалению, водитель от полученных травм погиб на месте.

"По данному факту следственным отделом полиции Полтавщины под процессуальным руководством прокуратуры возбуждено уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего), - сообщили в Уголовном кодексе Украины.

Напомним, ранее в Киевской области произошло ДТП с автомобилем и скутером. Несовершеннолетнего водителя двухколесного госпитализировали.