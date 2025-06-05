Коригував удари РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині: СБУ затримала підлітка

фото: СБУ

Служба безпеки України викрила та затримала ще одного агента російських спецслужб, який коригував повітряні атаки РФ по об'єктах у Полтавській та Дніпропетровській областях. Ним виявився 16-річний студент, якого окупанти втягнули в шпигунську діяльність, обіцяючи грошову винагороду

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, юнак збирав та передавав ворогу координати розташування військових частин, техніки та місцевого аеродрому.

Зокрема, його завданням була фіксація наявності літаків і особового складу на території аеродрому. Також він намагався зібрати інформацію про місця виробництва елементів для українських безпілотників.

Під керівництвом куратора з ГРУ фігурант навіть виїжджав у сусідню область для фотофіксації стратегічних об’єктів та передачі координат.

Під час обшуку у підозрюваного вилучено телефон із доказами співпраці з ворогом. Наразі йому оголошено підозру. Юнак перебуває під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала підпалювачів, які на замовлення РФ "полювали" на об'єкти Укрзалізниці, серед них — 13-річний підліток.

Раніше у Харкові впіймали російського агента, який служив у Нацгвардії.