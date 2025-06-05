Корректировал удары РФ по Полтавщине и Днепропетровщине: СБУ задержала подростка

фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала еще одного агента российских спецслужб, корректировавшего воздушные атаки РФ по объектам в Полтавской и Днепропетровской областях. Им оказался 16-летний студент, которого оккупанты втянули в шпионскую деятельность, обещая денежное вознаграждение

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, молодой человек собирал и передавал врагу координаты расположения воинских частей, техники и местного аэродрома.

В частности, его задачей была фиксация наличия самолетов и личного состава на территории аэродрома. Также он пытался собрать информацию о местах производства элементов для украинских беспилотников.

Под руководством куратора из ГРУ фигурант даже уезжал в соседнюю область для фотофиксации стратегических объектов и передачи координат.

Во время обыска у подозреваемого изъят телефон с поличным с врагом. Ему объявлено подозрение. Юноша находится под стражей.

Напомним, СБУ задержала поджигателей, которые по заказу РФ "охотились" на объекты Укрзализныци, среди них— 13-летний подросток.

Ранее в Харькове поймали российского агента, служившего в Нацгвардии.