Корректировал удары РФ по Полтавщине и Днепропетровщине: СБУ задержала подростка
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала еще одного агента российских спецслужб, корректировавшего воздушные атаки РФ по объектам в Полтавской и Днепропетровской областях. Им оказался 16-летний студент, которого оккупанты втянули в шпионскую деятельность, обещая денежное вознаграждение
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, молодой человек собирал и передавал врагу координаты расположения воинских частей, техники и местного аэродрома.
В частности, его задачей была фиксация наличия самолетов и личного состава на территории аэродрома. Также он пытался собрать информацию о местах производства элементов для украинских беспилотников.
Под руководством куратора из ГРУ фигурант даже уезжал в соседнюю область для фотофиксации стратегических объектов и передачи координат.
Во время обыска у подозреваемого изъят телефон с поличным с врагом. Ему объявлено подозрение. Юноша находится под стражей.
Напомним, СБУ задержала поджигателей, которые по заказу РФ "охотились" на объекты Укрзализныци, среди них— 13-летний подросток.
Ранее в Харькове поймали российского агента, служившего в Нацгвардии.