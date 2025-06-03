У Харкові затримали російського агента, який служив у Нацгвардії

фото: СБУ

Служба безпеки України за сприяння МВС і Нацгвардії затримала у Харкові російського агента

Як передає RegioNews, про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 42-річний місцевий мобілізований, який проходив службу у штурмовій бригаді Нацгвардії.

Як встановило розслідування, агент коригував повітряні атаки рф по локаціях "свого" підрозділу.

"Перебуваючи на посаді командира взводу, він "зливав" окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини, де проходив службу. Також агент мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону", - йдеться у повідомленні.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині росіяни вбили трьох цивільних і шестеро поранили.