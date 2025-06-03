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03 червня 2025, 17:15

Сподівалась на окупацію Харкова: поліція викрила чергову фанатку РФ

03 червня 2025, 17:15
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили жительку Харкова, яка виправдовувала агресію РФ проти України. Щобільше, вона "вболівала" за окупантів

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

У Харкові викрили жінку, яка виявилась фанаткою "руського миру". Їй повідомили про підозру за фактами поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, 46-річна жінка писала у ворожих Telegram-каналах про те, як вона чекає на "визволення" свого міста. Вона також звинувачувала Україну у війні та "вболівала" за російських окупантів.

"Протиправний характер висловлювань підозрюваної підтверджено висновками судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Харкові викрили двох фанатів РФ. Один з них називав воєнні злочини росіян у Бучі "постановою", а українських військових - "злочинцями". Другий - називав українців "нацистами".

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