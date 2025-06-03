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На Харківщині отримав вирок російський агент. Він передавав дані про розташування військової техніки ЗСУ своєму знайомому з РФ

Про це повідомляє "Судовий Кур'єр", передає RegioNews.

У Харкові громадянина визнали винним у державній зраді. Раніше він проживав у місті Берестин (колишня назва — Красноград), і там долучився до агентурно-інформаторської мережі.

Своєму куму, який живе у РФ, чоловік надсилав скриншоти карти з точними координатами розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України. Росіянин передавав інформацію родича знайомому, який проживає на окупованій Донеччині й може бути причетним до незаконних збройних формувань РФ.

На суді чоловік свою провину. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років увʼязнення з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині затримали коригувальника РФ. Чоловік збирав координати закладів, де поранені українські воїни проходять реабілітацію.