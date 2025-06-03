12:55  02 червня
У Рівному жінка на ходунках з’їхала у водойму: вона загинула
11:11  02 червня
У Києві під час руху загорілась маршрутка: моторошні кадри
09:39  02 червня
В Україні 2 червня – мінлива хмарність, місцями дощі та грози
UA | RU
UA | RU
03 червня 2025, 00:55

На Харківщині засудили чоловіка, який передавав знайомому з РФ дані про ЗСУ

03 червня 2025, 00:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Харківщині отримав вирок російський агент. Він передавав дані про розташування військової техніки ЗСУ своєму знайомому з РФ

Про це повідомляє "Судовий Кур'єр", передає RegioNews.

У Харкові громадянина визнали винним у державній зраді. Раніше він проживав у місті Берестин (колишня назва — Красноград), і там долучився до агентурно-інформаторської мережі.

Своєму куму, який живе у РФ, чоловік надсилав скриншоти карти з точними координатами розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України. Росіянин передавав інформацію родича знайомому, який проживає на окупованій Донеччині й може бути причетним до незаконних збройних формувань РФ.

На суді чоловік свою провину. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років увʼязнення з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині затримали коригувальника РФ. Чоловік збирав координати закладів, де поранені українські воїни проходять реабілітацію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агент рф
"Не мав з ким спілкуватися": у Харкові отримав термін рецидивіст, який переписувався з російською розвідкою
30 травня 2025, 13:45
На Хмельниччині затримали агента ФСБ, який наводив російські ракети на аеродроми ЗСУ
30 травня 2025, 10:55
У Дніпрі викрили таксиста, який працював на росіян
29 травня 2025, 17:57
Всі новини »
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
Водій п'яний, пасажир без шолома: на Волині засудили мотоцикліста за смертельну ДТП
03 червня 2025, 00:15
На Волині судили чоловіка, який забив до смерті п'яного товариша
02 червня 2025, 23:40
У Дніпрі директор навчального закладу привласнила понад 400 тисяч з бюджету
02 червня 2025, 23:25
Російська мова - офіційна, Україна - без військових союзів: що вимагає РФ у своєму меморандумі
02 червня 2025, 22:50
Росіяни вбили в Херсоні двох людей: серед загиблих - водій "швидкої"
02 червня 2025, 21:50
Масштабна схема "мандрівок" для ухилянтів: поліція розкрила організаторів
02 червня 2025, 21:30
Обмін важкопоранених та зустріч Путіна та Зеленського: у Міноборони та ГУР поділились деталями щодо переговорів у Стамбулі
02 червня 2025, 20:55
На Полтавщині ВАЗ в'їхав у 75-річну велосипедистку
02 червня 2025, 20:37
Смертельна ДТП на Київщині: водій загинув на місці
02 червня 2025, 19:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »