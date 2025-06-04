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04 червня 2025, 02:00

На Харківщині отримав вирок зрадник, який коригував удари по ТЕЦ

04 червня 2025, 02:00
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Фото з відкритих джерел
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Суд визнав винним слюсаря, який передавав дані про ТЕЦ-5. Він фотографував на телефон місцезнаходження мобільно-вогневих груп українських військових

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На Харківщині судили чоловіка, який наводив удари по "Харківський ТЕЦ-5". Відомо, що він працював там слюсарем.

У лютому цього року він сфотографував на свій мобільний телефон місцезнаходження мобільно-вогневих груп, які виконують бойові завдання з протиповітряного прикриття ТЕЦ. Згодом чоловік передав цю інформацію невідомому в Telegram.

Наступного дня він знову відправив співрозмовнику дані про ТЕЦ. Зокрема, це були помітки на онлайн-мапі. Під час обшуку правоохоронці знайшли в нього кулеметну стрічку з патронами, а також кулеметний диск.

Суд отримав угоду про визнання винуватості. Чоловік отримав 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агента РФ, який готував координати для повітряних атак рашистів на прифронтову Костянтинівку. Як виявилось, російська військова запропонувала чоловіку близькі стосунки в обмін на інформацію.

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