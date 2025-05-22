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22 травня 2025, 20:05

СБУ затримала підпалювачів, які на замовлення РФ "полювали" на об’єкти Укрзалізниці: серед них — 13-річний підліток

22 травня 2025, 20:05
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фото: СБУ
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Працівники Служби безпеки та Національної поліції затримали шістьох поплічників російських спецслужб, які займалися підпалами автомобілів Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці. Зловмисники виконували замовлення ворога на Півночі, Сході та Півдні України

Про це повідомив пресцентр СБУ, передає RegioNews.

"За матеріалами справи, замовлення рф виконували завербовані фсб місцеві жителі, наймолодшому із них — 13 років. Усі вони потрапили у поле зору окупантів, коли шукали "легкого заробітку" у Телеграм-каналах", — йдеться в повідомленні.

Спочатку фігуранти погоджували з кураторами потенційні "цілі", а потім знищували їх за допомогою легкозаймистих сумішей.

На Дніпропетровщині затримали двох неповнолітніх із міста Самар, які спалили декілька релейних шаф сигнальних установок, що регулюють рух поїздів. У подальшому вони мали виявляти та підпалювати службові авто українських захисників, але не встигли. Правоохоронці затримали їх "по гарячих слідах" після злочинів на залізниці.

На Одещині викрили ще трьох поплічників ФСБ. Ними виявилися двоє юнаків з Одеси віком 17 та 18 років, а також 27-річний мешканець Чорноморська. Зловмисники порізно виконували замовлення окупантів.

За матеріалами справи, фігуранти знищили три релейні шафи Укрзалізниці та позашляховик ЗСУ, який проходив техобслуговування після виконання завдань на фронті.

У Чернігові затримали 24-річного зварювальника з місцевої СТО. Він намагався спалити автомобіль українського захисника прямо на території СТО, інсценувавши підпал "сторонніми особами".

Усім затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань під час воєнного стану).

"Зловмисники перебувають під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності 13-річного фігуранта", — додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше на Харківщині СБУ затримала 17-річного агента російських спецслужб. Підліток збирав розвіддані про українські військові об'єкти на Харківщині та Дніпропетровщині.

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