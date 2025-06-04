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У Полтавській ТЦК пояснили, чому один з військових відповідав на претензії місцевої жінки з іронією, а не ввічливо. Пояснюють це втомою і тим, що у суспільства вже сформувався "образ"

Про це написав начальник групи Полтавської ТЦК та СП, передає RegioNews.

У соцмережах розлетілось відео зі сваркою представника ТЦК та місцевої жительки Полтавщини. На відео можна почути, як жінка питає військового, де він сам служив. Проте він лише відповідає іронічно, що він "не народжений для війни".

За словами Романа Істоміна, він особисто знає цього військового. Олег служив у складі 81 бригади ДШВ. На думку начальника групи Полтавської ТЦК та СП, ми вже дійшли до ситуації, коли військовому простіше відповідати образу "тцкшника, який уже сформований у суспільства", аніж щось розповідати про його досвід.

"Раніше в інтерв'ю Громадському я казав — якщо ситуація стає агресивною, то пояснення військовослужбовця що він уже воював, зазнав поранення і не може воювати далі, вже не має значення. Сьогоднішня ситуація лише підтверджує мої слова", - каже Істомін.

Нагадаємо, раніше на Львівщині чоловіки побили ветерана. Потерпілий служить у ТЦК. Тепер зловмисникам, які його побили, загрожує ув'язнення.