13:06  04 червня
Військові отримуватимуть компенсації за невикористані відпустки
12:38  04 червня
Скандал у Києві: нетверезий спортсмен вдарив нацгвардійця на блокпосту
08:03  04 червня
На Львівщині жінка намагалася стрибнути з мосту: її врятували
UA | RU
UA | RU
04 червня 2025, 16:40

"Не народжений для війни": на Полтавщині військовий ТЦК саркастично відповів на жіночі крики

04 червня 2025, 16:40
Читайте также на русском языке
Фото: скрін
Читайте также
на русском языке

У Полтавській ТЦК пояснили, чому один з військових відповідав на претензії місцевої жінки з іронією, а не ввічливо. Пояснюють це втомою і тим, що у суспільства вже сформувався "образ"

Про це написав начальник групи Полтавської ТЦК та СП, передає RegioNews.

У соцмережах розлетілось відео зі сваркою представника ТЦК та місцевої жительки Полтавщини. На відео можна почути, як жінка питає військового, де він сам служив. Проте він лише відповідає іронічно, що він "не народжений для війни".

За словами Романа Істоміна, він особисто знає цього військового. Олег служив у складі 81 бригади ДШВ. На думку начальника групи Полтавської ТЦК та СП, ми вже дійшли до ситуації, коли військовому простіше відповідати образу "тцкшника, який уже сформований у суспільства", аніж щось розповідати про його досвід.

"Раніше в інтерв'ю Громадському я казав — якщо ситуація стає агресивною, то пояснення військовослужбовця що він уже воював, зазнав поранення і не може воювати далі, вже не має значення. Сьогоднішня ситуація лише підтверджує мої слова", - каже Істомін.

Нагадаємо, раніше на Львівщині чоловіки побили ветерана. Потерпілий служить у ТЦК. Тепер зловмисникам, які його побили, загрожує ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК
У Києві чоловік спробував втекти від ТЦК через вікно автобуса
04 червня 2025, 10:58
У Києві адвокат за велику суму "влаштував" чоловіка на посаду з бронюванням
03 червня 2025, 22:35
Знімали на камеру і провокували: невідомі увірвались в будівлю полтавського ТЦК
03 червня 2025, 20:20
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
На Полтавщині пенсіонерка пішла з дому і не повернулась: поліція знайшла тіло жінки
04 червня 2025, 17:45
Спецоперація Павутина: в СБУ показали унікальні кадри, як били наші дрони по російських літаках
04 червня 2025, 17:05
Росіяни завдали ракетного удару по навчальному центрі ЗСУ на Полтавщині
04 червня 2025, 16:11
Акторка Ірма Вітовська обурилася через фейк про свою смерть
04 червня 2025, 15:15
В Україну йде спека до +32
04 червня 2025, 14:59
У Тернополі вшанували пам'ять дітей, яких вбила Росія
04 червня 2025, 14:48
Незвичайна операція у Львові: рятувальники потрапили до квартири з даху, щоб допомогти літній жінці
04 червня 2025, 14:41
Суд залишив без змін запобіжний захід скандальній ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
04 червня 2025, 14:31
У Рівному працівник СІЗО постачав наркотики ув’язненим через романтичні стосунки з арештанткою
04 червня 2025, 14:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »