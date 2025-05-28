Фото: Нацполіція

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікам, які побили ветерана на Львівщині. Тепер їм загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили особи чотирьох чоловіків, які напали на військового Стрийського ТЦК. Це виявились місцеві мешканці Нового Роздолу віком від 29 до 39 років. Їм повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, що напередодні Львівський обласний ТЦК повідомляв про побиття одного з військових. Він просив у чоловіків показати документи для перевірки. Тоді до військового підбігла група чоловіків та стали його бити ногами та руками по голові, поваливши на землю. Потерпілого госпіталізували.