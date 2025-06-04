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04 июня 2025, 16:40

"Не рожден для войны": в Полтавской области военный ТЦК саркастически ответил на женские крики

04 июня 2025, 16:40
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Фото: скрин
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В Полтавской ТЦК объяснили, почему один из военных отвечал на претензии местной женщины с иронией, а не вежливо. Объясняют это усталостью и тем, что у общества уже сформировался "образ"

Об этом написал начальник группы Полтавской ТЦК и СП, передает RegioNews.

В соцсетях разлетелось видео со ссорой представителя ТЦК и местной жительницы Полтавщины. На видео можно услышать, как женщина спрашивает военного, где он сам служил. Однако он лишь отвечает иронически, что он "не рожден для войны".

По словам Романа Истомина, он лично знает этого военного. Олег служил в составе 81 бригады ДШУ. По мнению начальника группы Полтавской ТЦК и СП, мы уже дошли до ситуации, когда военному проще соответствовать образу "тцкшника, который уже сформирован у общества", чем рассказывать о его опыте.

"Раньше в интервью Общественному я говорил - если ситуация становится агрессивной, то объяснение военнослужащего, что он уже воевал, получил ранение и не может воевать дальше, уже не имеет значения. Сегодняшняя ситуация лишь подтверждает мои слова", - говорит Истомин.

Напомним, ранее на Львовщине мужчины избили ветерана. Пострадавший служит в ТЦК. Потерпевший служит в ТЦК. Теперь злоумышленникам, которые его избили, грозит заключение.

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