У Києві чоловік спробував втекти від ТЦК через вікно автобуса

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У столиці на мосту Патона трапився інцидент із потенційним призовником. Чоловік, якого везли на розподіл до Житомира, спробував втекти з автобуса через вікно

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

За словами очевидців, подія сталася в заторі: пасажир раптово виліз у вікно автобуса. Однак інші чоловіки, ймовірно, представники ТЦК або водій, затягли його назад до салону.

Наразі офіційних коментарів від територіального центру комплектування не надходило.

Обставини події уточнюються.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі чоловік заліз на дерево, щоб сховатися від ТЦК.

Раніше у Харкові 39-річний чоловік вистрибнув із вікна будівлі ТЦК. Поліція з'ясовує обставини смерті. Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направили до Державного бюро розслідувань.