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03 червня 2025, 22:35

У Києві адвокат за велику суму "влаштував" чоловіка на посаду з бронюванням

03 червня 2025, 22:35
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У столиці судили адвоката, який брав гроші за "вплив на ТЦК". Згодом він уклав угоду зі слідством

Про це повідомляє "Судовий кур'єр", передає RegioNews.

У Києві адвокат заплатить мільйон штрафу за те, що брав гроші за "вплив на ТЦК". За даними слідства, у грудні 2024 року військовозобов'язаний звернувся до адвоката. Той в свою чергу запропонував йому незаконну схему: оновити військово-облікових даних у найкоротші терміни без його участі, постановку на військовий облік і працевлаштування на підприємство, яке відноситься до критично важливих з метою подальшого бронювання під час мобілізації строком на один рік.

Адвокат оцінив свою послугу в 15 тисяч доларів. 5 тисяч з них виділялись нібито на "вплив на невстановлену особу одного з ТЦК". Решта 10 тисяч були "платою за бронювання".

Згодом військовозобов'язаний повинен був щомісяця давати роботодавцю 200 доларів США для сплати податків. Проте коли він зрозумів, що схема незаконна і щось не так, то звернувся до правоохоронців. Тоді вони затримали адвоката.

У травні 2025 року адвокат уклав із прокурором угоду про визнання винуватості і беззастережно визнав себе винним у зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 ККУ). Він отримав покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 мільйон 242 тисячі гривень штрафу.

Нагадаємо, на Чернігівщині викрили одного з представників ТЦК, який вимагав гроші з військовозобов'язаного. За "винагороду" він обіцяв видалити дані чоловіка з переліку осіб, які перебувають у розшуку.

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