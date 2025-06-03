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03 червня 2025, 20:20

Знімали на камеру і провокували: невідомі увірвались в будівлю полтавського ТЦК

03 червня 2025, 20:20
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Ілюстративне фото
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У ТЦК повідомили, що на територію одного з районних відомств у Полтавській області, проникли цивільні особи. Вони не виходили з будівлі, коли їх просили піти

Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Інцидент стався 2 червня. На територію одного з районних ТЦК та СП проникли цивільні особи. Відомо, що вони знімали на відео розташування будівлі та дії військових. Коли працівники вимагали, щоб вони залишили будівлю, проте ці люди відмовили й поводились провокуюче. Пізніше відео було поширено через соцмережі.

Районний ТЦК вже надіслав повідомлення про кримінальні правопорушення до Служби безпеки України за статтями 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності) та 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних Сил України).

"Звертаємо увагу на те, що територія ТЦК та СП є військовим об’єктом і перебуває під цілодобовою охороною. Навіть адвокати не мають права несанкціоновано проникати на територію військових частин та установ", - кажуть в ТЦК.

Нагадаємо, 26 травня у Вінниці загорілась будівля ТЦК. Причини пожежі будуть встановлювати спеціалісти.

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