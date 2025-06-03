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В ТЦК сообщили, что на территорию одного из районных ведомств в Полтавской области проникли гражданские лица. Они не выходили из здания, когда их просили уйти

Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

Инцидент произошел 2 июня. На территорию одного из районных ТЦК и СП проникли гражданские лица. Известно, что они снимали видео размещение здания и действия военных. Когда работники требовали, чтобы они покинули здание, эти люди отказали и вели себя провоцирующе. Позже видео было распространено через соцсети.

Районный ТЦК уже направил сообщение об уголовных правонарушениях в Службу безопасности Украины по статьям 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности) и 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении Вооруженных Сил Украины).

"Обращаем внимание, что территория ТЦК и СП является военным объектом и находится под круглосуточной охраной. Даже адвокаты не имеют права несанкционированно проникать на территорию воинских частей и учреждений", - говорят в ТЦК.

Напомним, 26 мая в Виннице загорелось здание ТЦК. Причины пожара будут устанавливаться специалистами.