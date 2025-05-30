00:06  30 травня
Елітне авто за понад 2,7 млн гривень: в Україну намагались незаконно ввезти Lamborghini
08:20  30 травня
"Тур" до Придністров’я за $10 000: одесит організував втечу ухилянтів за кордон
05:05  30 травня
У Харкові п'яний військовий стріляв у підлітків, почувши слово "ТЦК"
UA | RU
UA | RU
30 травня 2025, 11:14

У Кам’янці-Подільському близько 100 людей заблокували автомобіль ТЦК

30 травня 2025, 11:14
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, 29 квітня близько 100 людей заблокували службовий автомобіль групи мобільного оповіщення місцевого ТЦК та СП

Про це повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП, інформує RegioNews.

"За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено (порізано шини), а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події прибули правоохоронці та військова служба правопорядку. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи порушників, ведеться фіксація всіх фактів протиправної поведінки.

У ТЦК наголосили, що подібні дії в умовах воєнного стану можуть кваліфікувати за статтею 114-1 ККУ як перешкоджання законній діяльності ЗСУ, а в окремих випадках – як державну зраду. Також можливе притягнення до відповідальності за статтями 342, 345 і 346 ККУ – опір правоохоронцям, хуліганство та пошкодження майна.

Відео блокування оприлюднили в місцевих телеграм-каналах.

Нагадаємо, на Харківщині біля авто ТЦК стався вибух. Військовослужбовець втратив руку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Хмельницька область Кам`янець-Подільський блокування авто ТЦК
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
Більше не 1 червня: в Україні офіційно перенесли День захисту дітей
30 травня 2025, 12:11
За добу Сили оборони ліквідували понад 1100 росіян, — Генштаб
30 травня 2025, 12:00
Держава розгорнула широку мережу мобільних аптек: подробиці
30 травня 2025, 11:51
На Львівщині легковик врізався в дерево у кюветі: рятувальники деблокували тіло загиблої
30 травня 2025, 11:34
Через російську атаку в Запоріжжі знеструмлені понад 13 тисяч абонентів, — ОВА
30 травня 2025, 11:20
На Хмельниччині затримали агента ФСБ, який наводив російські ракети на аеродроми ЗСУ
30 травня 2025, 10:55
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
30 травня 2025, 10:50
Україні не варто відмовлятися від переговорів з Росією у Стамбулі, – Келлог
30 травня 2025, 10:17
Чим небезпечний наступ РФ на Сумщині та Харківщині
30 травня 2025, 10:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »