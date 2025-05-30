У Кам’янці-Подільському близько 100 людей заблокували автомобіль ТЦК

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У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, 29 квітня близько 100 людей заблокували службовий автомобіль групи мобільного оповіщення місцевого ТЦК та СП

Про це повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП, інформує RegioNews.

"За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено (порізано шини), а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події прибули правоохоронці та військова служба правопорядку. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи порушників, ведеться фіксація всіх фактів протиправної поведінки.

У ТЦК наголосили, що подібні дії в умовах воєнного стану можуть кваліфікувати за статтею 114-1 ККУ як перешкоджання законній діяльності ЗСУ, а в окремих випадках – як державну зраду. Також можливе притягнення до відповідальності за статтями 342, 345 і 346 ККУ – опір правоохоронцям, хуліганство та пошкодження майна.

Відео блокування оприлюднили в місцевих телеграм-каналах.

Нагадаємо, на Харківщині біля авто ТЦК стався вибух. Військовослужбовець втратив руку.