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На Хмельниччині суд розглядав справу про хуліганство на блокпості. Правосуддя стало на бік військового

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Хмельницький апеляційний суд переглянув справу про дрібне хуліганство на блокпосту. Тоді військовий під час інциденту висловлювався грубо до водія та пошкодив йому лобове скло.

Суд першої інстанції закрив провадження через закриття строків накладання штрафу. Тому водій вирішив знову звернутися до суду.

На суді водій зазначив, що його на блокпості зупинили для перевірки документів. Проте після цього один з військових сказав, що далі він не їде. Коли водій забрав документи — він почав рух автомобілем, але військовий загородив проїзд і вдарив по лобовому склу, яке розбив.

Сам військовий каже, що водій почав рух авто й наїхав йому на ногу. Від болю він сперся на автомобіль, нецензурно висловившись. Після цього його відправили до травмпункту. Це підтвердилось відеозаписом, де він просить водія пройти ВЛК, але той намагається їхати та травмує ногу військовому.

Тож, суд дійшов висновку про відсутність в діях військовослужбовця складу адміністративного правопорушення. Натомість звернули увагу, що правоохоронці не надали оцінки діям водія, котрий наїхав на ногу військовослужбовцю та заподіяв йому тілесні ушкодження.

Нагадаємо, раніше в Черкасах затримали жінку та чоловіка, які напали на ТЦК. Тепер їх загрожує ув'язнення.