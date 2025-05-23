Посилення мобілізації: на Полтавщині створять мобільні блокпости, де чергуватиме СБУ, ТЦК і поліція
У чотирьох районах Полтавської області створять мобільні блокпости. На них стоятимуть поліцейські та військові
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у Полтавській ОВА, передає RegioNews.
Відомо, що мобільні блокпости з'являться у Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському районах.
Рішення щодо створення таких блокпостів ухвалила Рада оборони області. Воно повʼязане із розшуком військових зі статусом СЗЧ. За даними ОВА, це рішення вже ввели в дію.
Наразі відомо, що на кожному такому блокпості чергуватимуть:
- шестеро працівників поліції;
- четверо військовослужбовців ТЦК та СП;
- один працівник зонального відділу Військової служби правопорядку;
- працівник СБУ.
Нагадаємо, на Чернігівщині водій збив поліцейського, рятуючи друга від мобілізації. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
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