фото: Служба автомобільних доріг у Полтавській області

У чотирьох районах Полтавської області створять мобільні блокпости. На них стоятимуть поліцейські та військові

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у Полтавській ОВА, передає RegioNews.

Відомо, що мобільні блокпости з'являться у Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському районах.

Рішення щодо створення таких блокпостів ухвалила Рада оборони області. Воно повʼязане із розшуком військових зі статусом СЗЧ. За даними ОВА, це рішення вже ввели в дію.

Наразі відомо, що на кожному такому блокпості чергуватимуть:

шестеро працівників поліції;

четверо військовослужбовців ТЦК та СП;

один працівник зонального відділу Військової служби правопорядку;

працівник СБУ.

Нагадаємо, на Чернігівщині водій збив поліцейського, рятуючи друга від мобілізації. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.