У Києві чиновник продав "відстрочку" за $12 000: йому світить до 9 років в'язниці

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Правоохоронці та співробітники СБУ викрили 57-річного посадовця Голосіївської районної державної адміністрації столиці, який допомагав призовникам уникнути мобілізації

Про це повідомили в столичній поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що за 12 000 доларів США чиновник організував оформлення фіктивних документів, що відкривали можливість законного виїзду за кордон під час дії воєнного стану.

Посадовець сприяв оформленню акту про постійний догляд за дружиною призовника, яка нібито мала невиліковну хворобу. Цей документ слугував підставою для надання чоловікові відстрочки від мобілізації. Насправді ж жінка не потребувала такого нагляду.

У травні правоохоронці вже затримали 40-річного організатора схеми, який підшукував "клієнтів". Встановлено, що він діяв спільно з чиновником РДА.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали чоловіка, який торгував фіктивними документами.