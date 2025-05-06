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06 травня 2025, 13:25

В Черкаській області начальник ТЦК може сісти на 12 років за зрив мобілізації

06 травня 2025, 13:25
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фото: ілюстративне
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Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо заступника начальника Черкаського ТЦК, який сприяв зриву мобілізації. Обвинувальний акт скеровано до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, офіцер навмисно допомагав окремим військовозобов’язаним уникнути призову. Його дії призвели до зриву плану з направлення мобілізованих до навчальних центрів та бойових підрозділів ЗСУ, зокрема тих, що виконують завдання на фронті.

"Посадовець перевищив свої повноваження та порушив вимоги Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", організувавши незаконне надання відстрочки. Це завдало шкоди укомплектуванню підрозділів, дискредитувало роботу ТЦК та СП і підірвало довіру до мобілізаційних заходів", - йдеться у повідомленні.

За скоєне начальнику ТЦК загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що в Черкаській області судитимуть начальника ТЦК, за те що той не виконав мобілізаційний план.

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