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02 червня 2025, 18:45

У Запоріжжі чоловік продавав ухилянту статус "батька-одинака"

02 червня 2025, 18:45
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Фото: Нацполіція
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У Запоріжжі затримали чоловіка, який торгував фіктивними документами. Підробка могла дозволити військовозобов'язаному громадянину виїхати за кордон

Про це повідомляє Нацполіція Запорізької області, передає RegioNews.

Правоохоронці у Запоріжжі викрили схему незаконного перетину кордону. Чоловік знайшов громадянина призовного віку. Він запропонував йому фіктивні документи для отримання статусу батька-одинака, який після смерті сам виховує дитину. За "легендою" подія сталась на тимчасово окупованій території, що дозволило б перетнути державний кордон.

"Послугу" зловмисник оцінив у 5 тисяч доларів. Правоохоронці затримали його під час отримання коштів. Тепер йому загрожує о дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали жінку, яка продавала військовозобов'язаним чоловікам фіктивні шлюби. Завдяки одруженню на жінці, яка має інвалідність, чоловіки могли виїхати за кордон.

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