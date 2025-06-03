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03 июня 2025, 19:11

Полтавская ОВА поручила полиции доставить сотни уклонистов в ТЦК

03 июня 2025, 19:11
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иллюстративное фото: УНИАН
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В Полтавской области полиция получила поручение доставить в ТЦК 600 нарушителей военного учета

Об этом идет речь в соответствующем распоряжении, передает RegioNews.

Согласно документу, речь идет о 600 человек, из которых 500 — в Кременчугском районе, еще 100 — в Полтаве. Они подлежат доставлению в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для уточнения учетных данных или прохождения мобилизационных процедур.

В ОВА подчеркивают, что такая мера является частью усиления контроля за военным учетом в регионе в условиях военного положения.

В полиции отмечают, что уклонение от мобилизационных мер может влечь за собой административную или уголовную ответственность.

Напомним, ранее сообщалось об усилении мобилизации на Полтавщине. В частности, в регионе будут созданы мобильные блокпосты, где будут дежурить СБУ, ТЦК и полиция.

В Черкасской области начальник ТЦК может сесть на 12 лет за срыв мобилизации.

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