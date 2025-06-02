У Луцьку в ДТП загинуло подружжя: травмовано двоє дітей

фото: Національна поліція

Сьогодні зранку, 2 червня, в Луцьку на вулиці Львівській трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 34-річний водій автомобіля Opel, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги вантажівці Scania, що призвело до зіткнення.

Внаслідок аварії водій та його 40-річна пасажирка загинули на місці.

Також постраждали двоє дітей, які перебували в автомобілі Opel: 6-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований, а 12-річній дівчинці медики надали допомогу на місці і відпустили додому.

Поліція встановлює всі обставини трагедії.

Нагадаємо, поліцейські також встановлюють обставини ДТП в Одесі, в якій постраждала дитина.