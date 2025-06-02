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02 июня 2025, 20:37

В Полтавской области ВАЗ въехал в 75-летнюю велосипедистку

02 июня 2025, 20:37
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Фото: Нацполиция
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В Полтавской области произошла авария с велосипедом. В результате ДТП пенсионерку госпитализировали

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Авария произошла 1 июня около 19:40 в городе Зенькове Полтавского района. Предварительно автомобиль ВАЗ 2107, за рулем которого была 36-летняя женщина, столкнулся велосипедом. В результате аварии 75-летняя велосипедистка была госпитализирована с травмами.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевший средней степени тяжести телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в поле.

Напомним, на Волыни судили водителя, который в пьяном виде допустил ДТП. Известно, что он выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет, где автомобиль столкнулся с бетонным сооружением. В результате аварии погиб 49-летний мужчина, который был его пассажиром.

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