Смертельна аварія на Полтавщині: молода жінка загинула на місці
У Полтавській області розслідують обставини смертельної ДТП. Відомо, що внаслідок аварії загинула жінка
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Аварія сталась 30 травня близько 15-ї години на автодорозі Решетилівка – Дніпро, поблизу села Грицаївка Кобеляцької громади. Правоохоронці встановлюють причини та обставини.
Попередньо, 29-річна жінка за кермом Ford Transit виїхала за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з мостовою опорою. Внаслідок аварії вона отримала травми, від яких загинула на місці.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині 37-річна жінка за кермом Toyota зіткнулась з Mercedes. Внаслідок аварії водійка кросовера від отриманих травм загинула на місці.
Смертельна ДТП на Житомирщині: водію загрожує ув'язненняВсі новини »
30 травня 2025, 16:05Сів п'яним за кермо і потрапив в аварію: на Волині отримав вирок водій за смертельне ДТП
30 травня 2025, 14:10На Львівщині легковик врізався в дерево у кюветі: рятувальники деблокували тіло загиблої
30 травня 2025, 11:34
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
Обіцяла хорошу роботу: на Харківщині затримали жінку, яка вербувала дівчат для проституції в Європі
30 травня 2025, 21:45Експрем'єр України став академіком
30 травня 2025, 21:20Поліцейські розслідують обставини ДТП на Одещині, в якій постраждали двоє людей
30 травня 2025, 21:05Деякі випускники вишів отримають по 200 000 грн
30 травня 2025, 20:52Закінчив сварку кулею: на Харківщині чоловік застрелив кохану жінку
30 травня 2025, 20:50Канабіс, амфетамін та власні лабораторії: на Хмельниччині викрили масштабний нарко-бізнес
30 травня 2025, 20:40У Києві ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду
30 травня 2025, 20:32Росіяни атакували Дніпропетровщину понад 30 разів за добу: горіли будинки, потрощені будівлі та авто
30 травня 2025, 20:27В Україні змінили порядок виплат військовослужбовцям та їх сім’ям
30 травня 2025, 19:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі блоги »