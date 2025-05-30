Фото: Нацполіція

У Полтавській області розслідують обставини смертельної ДТП. Відомо, що внаслідок аварії загинула жінка

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 30 травня близько 15-ї години на автодорозі Решетилівка – Дніпро, поблизу села Грицаївка Кобеляцької громади. Правоохоронці встановлюють причини та обставини.

Попередньо, 29-річна жінка за кермом Ford Transit виїхала за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з мостовою опорою. Внаслідок аварії вона отримала травми, від яких загинула на місці.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 37-річна жінка за кермом Toyota зіткнулась з Mercedes. Внаслідок аварії водійка кросовера від отриманих травм загинула на місці.