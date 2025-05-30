Смертельная авария в Полтавской области: молодая женщина погибла на месте
В Полтавской области расследуют обстоятельства смертельного ДТП. Известно, что в результате аварии погибла женщина
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Авария произошла 30 мая около 15 часов на автодороге Решетиловка — Днепр, близ села Грицаевка Кобеляцкого общества. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства.
Предварительно 29-летняя женщина за рулем Ford Transit выехала за пределы проезжей части дороги и столкнулась с мостовой опорой. В результате аварии она получила травмы, от которых погибла на месте.
Напомним, ранее в Ровенской области 37-летняя женщина за рулем Toyota столкнулась с Mercedes. В результате аварии водитель кроссовера от полученных травм погибла на месте.
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