Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Полтавщины, передает RegioNews.

Авария произошла 25 апреля, около 15 часов, в Полтаве на улице Небесной Сотни, 16. По данным полиции, водитель не справился с управлением и столкнулся с деревом. В салоне автобуса находилось более 20 пассажиров. 8 человек получили повреждения. Среди пострадавших один ребенок.

"По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее под Черновцами пьяный водитель сбил полицейского. Он не учел дорожную ситуацию и не сбавил скорость вблизи служебного авто с включенными маячками. В результате ДТП 29-летнего правоохранителя госпитализировали с серьезными травмами.