У Полтаві маршрутка влетіла в дерево: серед постраждалих – діти і вагітна жінка
У Полтаві навпроти обласної бібліотеки ім. Котляревського пасажирський автобус врізався в дерево
Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, водієві стало зле під час руху.
Постраждало 10 людей, серед них 3 дитини і одна вагітна жінка.
Зазначається, що з незначними травмами до обласної лікарні направлено 2 пасажирів, до 1-ї міської — ще четверо. Троє дітей госпіталізовано в дитячу міську лікарню. Вирішується, до якої лікарні направити вагітну жінку, оскільки серйозних травм вона не отримала.
Поліція з'ясовує всі обставини ДТП.
Нагадаємо, на Вінниччині рейсовий автобус врізався в дерево. Внаслідок аварії одна людина загинула та шестеро дістали травми. Водія автобуса затримали.
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