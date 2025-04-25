У Полтаві маршрутка влетіла в дерево: серед постраждалих – діти і вагітна жінка

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У Полтаві навпроти обласної бібліотеки ім. Котляревського пасажирський автобус врізався в дерево

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, водієві стало зле під час руху.

Постраждало 10 людей, серед них 3 дитини і одна вагітна жінка.

Зазначається, що з незначними травмами до обласної лікарні направлено 2 пасажирів, до 1-ї міської — ще четверо. Троє дітей госпіталізовано в дитячу міську лікарню. Вирішується, до якої лікарні направити вагітну жінку, оскільки серйозних травм вона не отримала.

Поліція з'ясовує всі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Вінниччині рейсовий автобус врізався в дерево. Внаслідок аварії одна людина загинула та шестеро дістали травми. Водія автобуса затримали.