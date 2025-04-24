Під Чернівцями п'яний водій збив поліцейського: його судитимуть

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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 31-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на працівника поліції. Інцидент стався наприкінці лютого на трасі біля села Магала Чернівецького району

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Чернівецькій області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, водій автомобіля Volkswagen Golf не врахував дорожню ситуацію, не зменшив швидкість поблизу службового авто з увімкненими маячками, яке стояло на узбіччі, та наїхав на 29-річного правоохоронця, що перебував поряд. На момент ДТП поліцейський виконував службові обов’язки. У результаті аварії потерпілий отримав серйозні травми, його госпіталізували до медичного закладу.

Винуватця ДТП затримали на місці події, він був п'яний. Наразі слідчі скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

"Відповідно до санкції статті, водію загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті водій спеціально збив співробітницю поліції. Це сталось, коли його зупинили для перевірки документів та хотіли оштрафувати. Постраждалу госпіталізували з травмами.