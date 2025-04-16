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16 квітня 2025, 07:50

Обстріли Херсонщини: окупанти поранили 11 цивільних

16 квітня 2025, 07:50
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 11 мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Берислав, Микільське, Новоолександрівка, Станіслав, Одрадокам'янка, Бургунка, Миколаївка, Львове, Тягинка, Білозерка, Монастирське, Антонівка, Осокорівка, Нововоронцовка, Шляхове, Комишани, Гаврилівка, Вірівка, Молодіжне, Ромашкове, Придніпровське, Кізомис, Зеленівка, Садове, Веселе, Костирка, Понятівка, Софіївка, Урожайне та Червоний Маяк.

"Через російську агресію 11 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарську споруду, гараж та приватні автомобілі.

Нагадаємо, вчора російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на велосипедистку в Херсоні. Медики борються за життя 62-річної жінки.

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