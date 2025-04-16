РФ понад 500 разів обстріляла міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура

10 квітня 2025

Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"

Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...