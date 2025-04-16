РФ понад 500 разів обстріляла міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура
Минулої доби російські окупанти завдали 513 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир та обʼєктів інфраструктури", – йдеться у повідомленні.
Очільник ОВА додав, що вчора війська РФ здійснили:
- шість авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоданилівці та Малинівці.
- 382 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Юрківку, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- п'ять обстрілів із РСЗВ накрили Магдалинівку та Щербаки.
- 120 артударів завдали окупанти по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, минулої ночі РФ вчергове масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури, постраждали троє людей.
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