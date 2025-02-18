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18 лютого 2025, 08:12

У столичних лікарнях зростає кількість хворих на грип і ГРВІ

18 лютого 2025, 08:12
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фото: Вечірній Київ
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У Києві протягом тижня, із 10 по 16 лютого, медики зареєстрували 15 225 нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19

Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Загалом у Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 7,7%.

  • Серед дітей захворюваність зросла на 2,3% - з 9 468 до 9 688 випадків.
  • Серед дорослих - на 18,7%, з 4 663 до 5 537 випадків.

"Діти становлять 63,3% від загальної кількості, на попередньому тижні — 67%. Захворюваність серед школярів знизилася на 14,4%", — йдеться у повідомленні.

Також медики відзначають зростання госпіталізованих серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих та дітей.

До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 324 людини, зокрема 228 дітей.

На COVID-19 захворіли 27 громадян, зокрема 6 дітей до 17 років. Госпіталізували 4 дорослих. .

Водночас рівень захворюваності в столиці у 1,5 рази нижчий епідемічного порогу.

Нагадаємо, на сьогодні епідпоріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 перевищено у п'яти областях України - Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій.

Раніше ми повідомляли, що на дистанціне навчання перейшли школи Рівненщини, Київщини, Івано-Франківщини, Вінниччини та Львівщини.

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