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11 лютого 2025, 07:46

Ракетний удар по Полтавщині: без газопостачання залишились 9 населених пунктів

11 лютого 2025, 07:46
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У вівторок, 11 лютого, російські війська завдали ракетного удару по Полтавщині

Про це повідомляє Полтавська ОВА, передає RegioNews.

"Ворог вчергове атакував Полтавщину. Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Нагадаємо, вночі 11 лютого російська армія здійснила атаку на газову інфраструктуру України. Вранці у Полтаві пролунали вибухи.

газ війна обстріли Полтавська область ракетний удар газопостачання
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