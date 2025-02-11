РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Полтавщині
Російська армія в ніч на вівторок, 11 лютого, завдала ракетного удару по Полтавській області. Під атакою опинились об'єкти "Нафтогазу"
Про це інформує пресслужба "Нафтогазу", передає RegioNews.
За попередніми даними, пошкоджень зазнали виробничі потужності "Нафтогазу" в Полтавській області. Обійшлося без постраждалих.
Наразі "Нафтогаз" вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області.
Нагадаємо, внаслідок ранкового ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району в Полтавській області.
Раніше ми повідомляли, що росіяни атакувала газову інфраструктуру України.
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