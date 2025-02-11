У Полтаві пролунали вибухи

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Вранці 11 лютого у Полтаві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Російські війська завдали ракетного удару

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на моніторингові канали та Суспільне.

Незадовго до вибухів Повітряні сили ЗСУ попередили про рух крилатих ракет у напрямку Полтавщини.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 10 лютого, російська армія випустила по Україні 83 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 61 дрон, ще 22 — були локаційно втрачені.