Росія атакувала газову інфраструктуру, – Міненерго

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Сьогодні вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом

Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко, передає RegioNews.

За його словами, з метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії.

Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки.

Як відомо, у ніч на вівторок, 11 лютого, РФ здійснила пуск ракет різних типів по території України. Зокрема, у Полтаві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.