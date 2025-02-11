Росія атакувала газову інфраструктуру, – Міненерго
Сьогодні вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом
Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко, передає RegioNews.
За його словами, з метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії.
Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки.
Як відомо, у ніч на вівторок, 11 лютого, РФ здійснила пуск ракет різних типів по території України. Зокрема, у Полтаві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.
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