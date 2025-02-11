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11 лютого 2025, 16:56

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, — Міненерго

11 лютого 2025, 16:56
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фото: ЗАЕС
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Через російські атаки Запорізька атомна електростанція вкотре опинилася на межі блекауту. Внаслідок ворожих обстрілів 11 лютого знеструмлено одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС

Про це повідомляє Міненерго, інформує RegioNews.

У відомстві зазначили, що наразі ЗАЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Енергетики зможуть приступити до відновлення живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація.

"Знову на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через ворожі обстріли – вчергове відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Через окупацію станції росіянами ситуація на ЗАЕС залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив про можливу ядерну катастрофу в Україні через обстріли РФ.

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