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11 февраля 2025, 18:30

На Полтавщине в результате ракетного удара разрушен объект газодобычи, — ДТЭК

11 февраля 2025, 18:30
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во время сегодняшней утренней ракетной атаки произошло попадание в объект газодобычи ДТЭК в Полтавской области. Он разрушен и не работает

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Объект не работает. Проводится оценка разрушений и повреждений", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 11 февраля в Полтаве раздались взрывы. Российские войска нанесли ракетный удар. Без газоснабжения осталось девять населенных пунктов Полтавщины.

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